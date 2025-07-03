Таксист, який побив співачку Тоню Матвієнко, отримав підозру

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Правопорушнику загрожують виправні роботи на строк до одного року

Поліція Києва повідомила про підозру водієві таксі, який, за даними слідства, завдав тілесних ушкоджень заслуженій артистці України. Інцидент стався 30 червня близько 15:00 на столичному Печерську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву поліції.

Оперативники Печерського управління поліції швидко встановили особу водія та затримали його. Ним виявився 63-річний киянин.

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