Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области

Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТО, что в Одесской области.

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, их личности установлены, передает УНН.

«Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТО. Установлено их лица, все — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о его правовой квалификации.