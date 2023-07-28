Начальника Держгеокадастру Хмельниччини судитимуть через оборудки з видачею землі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області за фактом махінації зі земельними ділянками. Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що посадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства 8 місцевим громадянам. Раніше ці особи вже отримували у власність землю у законний спосіб.

Вже за кілька днів після повторного набуття права власності на землю вони передали її одній зі столичних фірм, що займається вирощуванням зернових культур.

Таким чином було протиправно віддано 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району. Завдані збитки становили 656 тисяч гривень.

У червні 2023 року посадовцю було повідомлено про підозру та за рішенням суду відсторонено від займаної посади.

Наразі вказані земельні ділянки арештовані в межах кримінального провадження, планується їх повернення у власність тергромад.

ДБР вживає заходів щодо відшкодування посадовцем завданих державі збитків. Разом з тим з’ясувалось, що чиновник не задекларував своє майно.

Він обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

У межах окремого кримінального провадження вивчається схема оборудок з землею у Держгеокадастрі Хмельницької області на 3 млн грн – близько 40 га земель на території Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району також були роздані незаконно.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР