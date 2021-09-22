Телефонний дзвінок псевдобанкіра коштував мешканцю Тернопільщини майже ₴62 тисячі

Працівники Тернопільського районного управління поліції задокументували черговий факт телефонного шахрайства. Після спілкування з телефонним аферистом з рахунку жителя Петриків зникла чимала сума.

Потерпілий зазначив, що до нього зателефонував чоловік й представився співробітником фінустанови. Він попросив краянина повідомити персональні дані, як підтвердження здійснених нещодавно транзакцій. Заявник зробив, що його просив додзвонювач й за лічені хвилини отримав сповіщення про зняття готівки в розмірі майже 62 000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області