Телефонний аферист обшахраював жительку Тернопільщини на 20 тисяч

Правоохоронці відділення поліції № 1 ( м. Тернопіль ) задокументували факт шахрайства пов’язаний з привласненням грошових коштів Після спілкування з додзвонювачем потерпіла втратила чималу суму.

Заявниця розповіла, в посеред ночі до неї зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. Він переконав жінку, що її кошти в небезпеці й аби їх убезпечити необхідно повідомити код, який надійшов їй на мобільний. Вранці жінка виявила, що з її банківського рахунку зникли всі заощадження – 20400 гривень. За допомогою вона звернулася до працівників поліції

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області