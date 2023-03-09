Службових осіб держпідприємства підозрюють у заволодінні сумою майже у півмільйона гривень внаслідок укладення фейкових угод

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури двом службовим особам одного з Державних підприємств НААН України повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).



За даними слідства, керівник спільно з підлеглою розробили схему заволодіння грошима державного підприємства. Спочатку вони створили підконтрольний їм суб’єкт господарювання, з яким від імені підприємства уклали ряд фіктивних договорів постачання товарів та послуг.

Потім під приводом погашення фінансових зобов’язань за нібито поставлену по цим договорам сільгосппродукцію здійснили безпідставне перерахування коштів державного підприємства на майже півмільйона грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура