Теракт у центрі Рівного – вибухнуло авто: на місці події працюють Нацполіція та СБУ

Подію кваліфіковано як теракт. Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Відділу комунікації поліції Рівненської області.

Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за ст.258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.