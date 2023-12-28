Тергромаді столиці повернуто незаконно відчужену шахраями квартиру вартістю понад ₴5 млн.
Шевченківська окружна прокуратура м. Києва забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої 2-кімнатної квартири по вул. Ярославів Вал вартістю понад 5 млн гривень, яку привласнили шахраї.
Справжнім власником вказаної квартири був одинокий киянин та після його смерті ця квартира мала перейти у комунальну власність.
Однак, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.
Ураховуючи викладене, Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання спадщини відумерлою та витребування до комунальної власності нерухомого майна.
Шевченківський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.
Наразі рішення суду реально виконано – право власності на квартиру зареєстровано за територіальною громадою.
Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно заволоділи правом власності на вказану квартиру, окружною прокуратурою до Шевченківського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт, який наразі розглядається судом.Tweet