Тергромаді столиці повернуто незаконно відчужену шахраями квартиру вартістю понад ₴5 млн.

Шевченківська окружна прокуратура м. Києва забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої 2-кімнатної квартири по вул. Ярославів Вал вартістю понад 5 млн гривень, яку привласнили шахраї.

Справжнім власником вказаної квартири був одинокий киянин та після його смерті ця квартира мала перейти у комунальну власність.

Однак, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.

Ураховуючи викладене, Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання спадщини відумерлою та витребування до комунальної власності нерухомого майна.

Шевченківський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Наразі рішення суду реально виконано – право власності на квартиру зареєстровано за територіальною громадою.

Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно заволоділи правом власності на вказану квартиру, окружною прокуратурою до Шевченківського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт, який наразі розглядається судом.

Київська міська прокуратура