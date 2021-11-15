Тернополянина засудили до 7 років ув’язнення за побиття та зґвалтування

За публічного обвинувачення Тернопільської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у побитті та зґвалтуванні 19-річної тернополянки (ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 152 КК України). Вироком Тернопільського міськрайонного суду чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що 24 лютого 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побив свою 19-річну співмешканку, спричинивши їй тілесні ушкодження середньої тяжкості та зґвалтував.

Обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, хуліганства, грабежі. Список його судимостей доповниться ще однією.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури