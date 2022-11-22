Тернополянка, купуючи через інтернет домашнього улюбленця, віддала шахраю ₴42 тисячі

Мешканка обласного центру хотіла придбати нового домашнього улюбленця. В мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж тваринки, а потрапила в шахрайську пастку.

Привабила жінку дешева ціна на породисту тваринку: продавець просив передоплату в сумі 42 000 гривен. Безпечна жінка погодилася та перерахувала кошти. Вона чекала телефонний дзвінок аби продавець підтвердив зарахування коштів й узгодити умови доставки, однак він так не зателефонував. Натомість вимкнув телефон та видалив допис. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Вкотре нагадуємо: приваблива ціна, поспішність з оплатою, а також вимоги оплатити товар наперед – так, зазвичай, діють шахраї. Торгуйте безпечно, не погоджуйтеся переводити гроші маловідомим людям, у яких немає відгуків про їх роботу, відповідного рейтингу, тощо. Перевіряйте номер мобільного в інтернеті, а також, чи не дублюються фото товару в інших оголошеннях.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області