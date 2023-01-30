Львівські патрульні виявили громадянина, який переховується від суду

Сьогодні, близько 14-ї години, львівські патрульні отримали повідомлення на службовий планшет про те, що двоє невідомих осіб проникли на територію гаю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції Львівської області.

Охоронці правопорядку оперативно прибули за вказаною адресою, для перевірки інформації. Обстеживши територію, патрульні виявили осіб, які підпадали під опис заявника.

Встановивши дані громадян, інспектори з‘ясували, що 28-річний уродженець Миколаївщини перебуває у розшуку. Чоловік переховується від суду за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту) ККУ.

Патрульні супроводили громадянина у відділок поліції для подальшого встановлення всіх обставин події