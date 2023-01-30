Львівські патрульні виявили громадянина, який переховується від суду

Сьогодні, близько 14-ї години, львівські патрульні отримали повідомлення на службовий планшет про те, що двоє невідомих осіб проникли на територію гаю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції Львівської області.

Охоронці правопорядку оперативно прибули за вказаною адресою, для перевірки інформації. Обстеживши територію, патрульні виявили осіб, які підпадали під опис заявника.

May be an image of 2 people and indoor

Встановивши дані громадян, інспектори з‘ясували, що 28-річний уродженець Миколаївщини перебуває у розшуку. Чоловік переховується від суду за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту) ККУ.

Патрульні супроводили громадянина у відділок поліції для подальшого встановлення всіх обставин події

Like

Tags:

You may also like...