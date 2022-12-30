В деокупованому селі Херсонщини поліцейські виявили факт вбивства жінки російськими окупантами

Нині на деокупованих територіях Херсонської області продовжують працювати міжвідомчі спеціалізовані слідчо-оперативні групи. Одним з основних завдань правоохоронців є встановлення та ретельне документування військових злочинів представників армії агресора відносно цивільного населення під час окупації.

Так, днями працівники слідчого управління та управління карного розшуку обласного главку поліції відпрацьовували населені пункти Білозерської територіальної громади. Під час спілкування з жителями одного з сіл поліцейським став відомий черговий факт воєнного злочину окупантів проти мирних жителів.

Люди розповіли оперативникам, що у вересні військові рф на бронетехніці заїхали на подвір’я домоволодіння 56-річної місцевої мешканки. Вона зробила зауваження «непроханим гостям». У відповідь окупанти здійснили по жінці декілька пострілів з автоматичної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень господарка загинула. В подальшому односельці поховали потерпілу на міському кладовищі.

Поліцейські встановили місце поховання та провели ексгумацію тіла. Нині тривають необхідні слідчі заходи в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України..

Відділ комунікації поліції Херсонської області