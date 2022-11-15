Судитимуть колаборанта, який працював у псевдополіції під час окупації м. Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині червня цього року 38-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Серед обов’язків колаборанта була охорона адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу з 9 години до 17 години протягом робочого тижня та у період з 9 до 14 години у вихідні.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть в Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура