Тернополянка втратила 20 000, орендувавши неіснуюче житло

Шахрайство з орендою помешкання задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції. Замість чарівного котеджу зі зрубу в Карпатах, тернополянка отримала борг на кредитній картці.

Схема не нова, але зимовий період кількість таких неправдивих оголошень в інтернеті збільшилася. Саме на таке натрапила в соцмережі мешканка обласного центру. Зателефонувала за вказаним номером, аби домовитися про оплату. Орендодавець попросив завдаток у розмірі доби перебування. Потерпіла погодилася та перевела кошти на невідомий рахунок. Вже перед самим від’їздом шахрай попросив оплатити решту суми. Як тільки грошовий переказ надійшов на невідомий рахунок, оголошення зникло, а абонент зник з мережі. Зловмисник заробив майже 20 тисяч гривень.

Довелося звертатися в поліцію. Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери.

Кіберполіцейські радять як не стати жертвою шахраїв:

– бронювати апартаменти лише на офіційних, перевірених сайтах;

– первіряти рейтиг, читати відгуки, просити надавати додаткові фото житла. Якщо відмовляють – це перший сигнал про можливий обман;

– у разі здійснення розрахунків в інтернеті користуватися перевіреними сайтами, які мають захищений протокол https:// ;

– за можливості обирати не передоплату, а післяплату;

– перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції у розділі “Stop fraud”, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/

Відділ комунікації поліції Тернопільської області