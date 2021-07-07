За привласнення понад ₴2 млн. на ремонті будівлі суду на Кіровоградщині судитимуть підрядника

Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора приватного підприємства за фактом привласнення 2,4 млн грн та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, у вересні 2019 року Територіальне Управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області провело відкриті торги по закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі під будівлю суду у м. Долинська. Переможцем аукціону стало приватне підприємство обласного центру. З метою безпідставного отримання грошових коштів, підрядник склав акти приймання виконаних будівельних робіт до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури