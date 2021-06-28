Ночью в Николаеве подожгли дорожную технику, которая ремонтирует покрытие Варваровского моста

В ночь с воскресения на понедельник, 28 июня, в Николаеве двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью в дорожную технику компании «Автострада», которая на данный момент занимается ремонтом покрытия Варваровского моста.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил начальник САД в Николаевской области Александр Антощук.

По его словам, он около часа ночи понедельника закончил проводить совещание на мосту с подрядчиком относительно возможности закончить до утра часть работ.

– Мы обсуждали вопрос относительно того, чтобы утром пустить движение. В 02:30 мне позвонили с объекта и рассказали, что произошел этот вопиющий инцидент. По словам рабочих, двое неизвестных подбежали к технике – дорожной фрезе и асфальтоукладчику – и забросили в кабины бутылки с зажигательной смесью. После чего скрылись. В итоге асфальтоукладчик удалось спасти, а вот дорожный фрезер огнем полностью уничтожен. К счастью, никто из людей не пострадал, – отметил Антощук.

На место были вызваны сотрудники полиции.

– Я утром созвонился с руководством компании «Автострада», обсудил сложившуюся ситуацию, принес им извинения за область. Искренне жаль, что из-за действий отдельных негодяев страдает имидж всей области, — добавил он.

На данный момент преступлением занимаются сотрудники полиции. Сумма ущерба устанавливается.

В ГУ ГСЧС Украины «Преступности.НЕТ» сообщили, что пожар техники возник в 02:00. В 02:06 на Спецлинию 101 поступило сообщение. Прибывшие в 02:13 пожарные локализовали горение в 02:16 и в 02:21 ликвидировали.

Напомним, 22 февраля 2019 года неизвестные пробрались на асфальтный завод белорусской фирмы ОАО «Строительно-монтажный трест №8» в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения.

После поджога тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко предположил, что к преступлению могут быть причастны подрядчики, которые «годами привыкли наживаться на ремонтах дорог Николаевской области почувствовали реальную конкуренцию и осознали, что не дотягивают до показателей качества и цен, предложенных белорусами, прибегли к таким позорным действиям».

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского на Николаевщину в июле того же года был поднят вопрос о расследовании данного производства, на что начальник николаевского ГУНП Александр Анохин заявил, что полиция нашла причастных к поджогу и через месяц объявит им о подозрении.

Спустя два месяца оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога.