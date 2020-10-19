У Києві поліція притягнула до відповідальності пару п’яниць за пошкодження агітаційних наметів

На правопорушників складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. Матеріали направлено до суду для прийняття відповідного рішення.

До чергової частини Дарницького управління поліції майже одночасно надійшли дві інформації про порушення виборчого процесу. Заявники повідомили, що чоловік та жінка на вулицях Архітектора Вербицького та Здолбунівській пошкодили агітаційні намети.

На місця події негайно прибули працівники Дарницького управління поліції. Слідчо-оперативна група належним чином задокументувала правопорушення. Дільничні офіцери поліції територіального підрозділу затримали місцевих мешканців: 33-річного чоловіка та 41-річну жінку. Поліцейські встановили, що правопорушники, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, навмисно порвали агітаційні намети та плакати, які належать двом політичним партіям.

Правоохоронці склали на чоловіка та жінку протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне їм загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Адміністративні матеріали направлено до Дарницького районного суду для прийняття відповідного рішення, згідно з чинним законодавством.

Відділ комунікації поліції Києва