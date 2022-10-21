Тернополянин втратив 18 тисяч гривень, купуючи авто в інтернеті

Замовив автівку і позбувся власних заощаджень житель обласного центру. Він вирішив придбати авто онлайн.

Потерпілий̆ розповів поліцейським, що в мережі знайшов оголошення про продаж автомобіля. Чоловік здзвонився з продавцем вказаного транспортного засобу, аби обговорити деталі покупки. Обов’язковою умовою була передоплата на номер банківського рахунку. Він здійснив перерахунок коштів, але автомобіль так і не отримав.

Покупець декілька днів поспіль намагався зателефонувати аферисту, однак зв’язку з ним не було.

Зрозумівши, що ані автівки, ані повернення своєї готівки він так і не отримає, звернувся за допомогою в поліцію.

За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження, слідчі встановлюють особу зловмисника.

Правоооронці застерігають: не надсилайте власні кошти невідомим людям! Якщо хочете придбати авто, обов’язково переконайтесь, що воно існує, а посередник- не черговий пройдисвіт з інтернету. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Також можна перевірити інформацію про покупця чи продавця на сайті Кіберполіції у розділі “Stop fraud”, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області