За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині.

Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту «новоросія» Олега Царьова.

Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі.

Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

За це окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України