В Днепре два соперника выясняли отношения с помощью лопаты и пистолета

В Днепр на жилмассиве Победа двое мужчин устроили выяснение отношений при помощи пистолета и лопаты из-за ревности.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел на улице Лоцманской, в частном секторе. По предварительной информации, между 46-летним мужчиной и его 29-летним оппонентом возник конфликт на почве ревности к 37-летней женщине. Мужчины начали выяснять отношения прямо возле дома, в котором проживает 46-летний днепрянин.

В ходе разгоревшейся ссоры, хозяин дома схватил лопату и ударил по окну водительской двери BMW, принадлежащего его оппоненту, и разбил его. Второй мужчина не стал это терпеть и, выхватив из кобуры травматический пистолет, сделал несколько выстрелов в сторону мужчины с лопатой. Хозяин дома перепрыгнул через забор дома и убежал в посадку, откуда позвонил в полицию. Мужчина, который совершил выстрелы, сел в BMW и уехал с места происшествия.

Полицейские остановили BMW, в котором сидел водитель с пистолетом, на Сичеславской Набережной. На пассажирском сиденье автомобиля находилась женщина, из-за который произошли разборки между мужчинами. В присутствии понятых у водителя был изъят пистолет Форт 12Р и 9 патронов к нему, а у заявителя, вызвавшего полицию, изъяли лопату. Двоих мужчин, устроивших разборки из-за женщины, доставили в отделение полиции, где они написали заявления и дали показания.