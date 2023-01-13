Торгували зброєю у лісі та у центрі Звягеля – на Житомирщині викрили трьох нелегальних «зброярів»

Органи прокуратури Житомирської області, спільно з правоохоронцями, посилили роботу з протидії незаконному обігу вогнепальної зброї.

Так, днями, за процесуального керівництва Коростенської та Звягельської окружних прокуратур викрито трьох місцевих жителів за фактами незаконного придбання, носіння, зберігання та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Зокрема, раніше судимий 44-річний житель Київщини намагався збути вогнепальну зброю одному з місцевих жителів. І хоча «зброяр» призначив своєму клієнту зустріч подалі від міста Олевська, у лісовому масиві, все ж, був викритий правоохоронцями та затриманий «на гарячому».

Пістолет марки «ТТ» і боєприпаси до нього, який він намагався продати за 13 тис. грн, вилучили. Також 12.01.2023 особі повідомили про підозру.

Наразі, за участі прокурорів Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури, судом задоволено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Крім цього, 12.01.2023, за процесуального керівництва прокурорів Звягельської окружної прокуратури, також викрито двох місцевих жителів за підозрою у незаконному носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї.

Слідством установлено, що протиправним збутом вогнепальної зброї займалися 20-ти та 21-річні жителі Звягеля.

Кримінальний «тандем» діяв почергово та ділилися між собою виручкою. Так, 12.01.2023, 20-річний підозрюваний, продавши у центрі міста жителю м. Баранівки вогнепальну зброю, відразу поспішив до свого «партнера» по незаконному бізнесу прямо на його робоче місце – на територію лікарні.

Однак цього разу оборудка закінчилася невдало: обоє потрапили у руки правоохоронців та були затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Ще один факт протиправного продажу ними вогнепальної зброї був задокументований у серпні минулого року. Тоді, за висновками експертів, проданий гладкоствольний самозарядний пістолет, перероблений зі стартового пістолета.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам провадження про підозру та обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури