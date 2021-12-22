«Традиційне» домашнє вбивство: побутова сварка і смертельний удар ножем

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ярослав Коптєв, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня в смт Золочів Богодухівського району між 38-річною жінкою та братом її співмешканця виникла сварка. У ході сварки жінка схопила ніж і вдарила ним 44-річного чоловіка у грудну клітину.



Жінка звернулась до сусідів, щоб вони викликали лікарів. Проте це не допомогло — від отриманого поранення чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що між жінкою і 44-річним чоловіком постійно виникали побутові сварки.

Раніше підозрювана вже була судима за вчинення умисного вбивства.

22 грудня ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведене в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури