Судитимуть топпосадовців МВС, які незаконно видали понад 700 дозволів на зброю

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, яку створив і очолив колишній перший заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Міністерства внутрішніх справ.

На момент викриття у 2021 році він та його спільники перебували на офіційних посадах і налагодили масштабну схему «поборів» з громадян за видачу дозвільних документів на придбання і зберігання зброї, у тому числі вогнепальної.

Упродовж 2020-2021 років учасники оборудки безпідставно видали понад 700 дозволів, за які одержали мільйонні «прибутки».

За матеріалами СБУ накладено арешт на банківські рахунки колишнього високопосадовця у розмірі понад 10 млн грн, одержаних незаконним шляхом.

Встановлено, що до складу злочинної організації входило ще 4 керівники підрозділів контролю за обігом зброї Національної поліції в Києві та інших регіонах.

За різні суми неправомірної вигоди вони сприяли у безперешкодному оформленні документів на право зберігання та носіння нарізної, гладкоствольної і травматичної зброї.

Також зловмисники надавали послугу «пришвидшеної» видачі відповідних дозволів та їх перереєстрацію для продовження терміну дії.

До протиправної діяльності посадовці залучили свого спільника, який представляв їхні інтереси в одній з найбільших в Україні мереж із продажу зброї та військового спорядження.

За результатами слідчо-оперативних дій організатору та учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за:

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України