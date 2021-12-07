За незаконне видобування корисних копалин зі збитками понад 280 млн. – судитимуть трьох посадовців товариства
Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника, головного інженера та колишнього заступника директора товариства за фактом порушення встановлених правил використання надр (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України).
Розслідуванням встановлено, що посадовці Первомайського спецкар’єру незаконно продовжили видобувати корисні копалини загальнодержавного значення шляхом вибухових робіт. Хоча у вересні 2019 року Державною службою геології та надр України було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами. Внаслідок цього державі завдано понад 280 млн грн збитків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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