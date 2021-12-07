За незаконне видобування корисних копалин зі збитками понад 280 млн. – судитимуть трьох посадовців товариства

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника, головного інженера та колишнього заступника директора товариства за фактом порушення встановлених правил використання надр (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовці Первомайського спецкар’єру незаконно продовжили видобувати корисні копалини загальнодержавного значення шляхом вибухових робіт. Хоча у вересні 2019 року Державною службою геології та надр України було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами. Внаслідок цього державі завдано понад 280 млн грн збитків.

Незаконне видобування корисних копалин зі збитками понад 280 млн грн – судитимуть трьох посадовців товариства

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

 

Like

Метки:

Читайте также: