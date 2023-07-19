Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн. письменниці, яка звинуватила його в домаганнях

Окружний суд Мангеттена в середу відхилив клопотання експрезидента США Дональда Трампа про повторний розгляд позову письменниці Джин Керролл, якій присудили п’ять мільйонів доларів компенсації за сексуальні домагання.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Суд відхилив аргументи Трампа, який вимагав зменшити розмір компенсації для Керролл із п’яти до менш як одного мільйона доларів, констатувавши, що вердикт у справі не був ані “суттєво помилковим результатом”, ані “судовою помилкою”.

У новому рішенні вказано, що кримінальне законодавство Нью-Йорка визначає зґвалтування в більш вузькому сенсі, ніж є загальноприйнятним, і коли Трамп посилався на це як виправдання своїм діям, то вчинив неправильно.

“Свідчення у справі переконливо довели, а присяжні – побічно встановили, що Трамп навмисно й насильно проник пальцями в піхву пані Керролл, заподіявши їй негайного болю та довготривалої емоційної та психологічної шкоди”, – йдеться в ухвалі суду Мангеттена.

Компенсацію Керролл за наклеп із боку експрезидента США в розмірі трьох мільйонів доларів, яка є частиною загальної суми, суд також визнав виправданою, відхиливши твердження Трампа, що це присудження ґрунтувалося на “чистих припущеннях”.

Нагадаємо, 9 травня Федеральний суд Мангеттена визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.

У січні 2024 року суд розглядатиме новий позов Керролл, яка вимагає від Трампа відшкодування збитків у розмірі 10 мільйонів доларів.