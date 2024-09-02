Трансгендерка заради помсти ошукала 73 чоловіків на 880 000 доларів

Таїландська трансгендерна жінка, яка прагнула помститися своєму колишньому японському хлопцю, за 13 років ошукала 73 його співвітчизників на суму майже 30 мільйонів бат (880 000 доларів США).

Про це повідомляє SCMP.

Поліція розпочала розслідування після того, як японець, який нещодавно відвідав Таїланд, повідомив, що трансгендерна жінка на ім’я Емі ошукала його на 15 мільйонів бат.

36-річний чоловік познайомився з Емі в Таїланді в січні, коли вона видавала себе за туристку з Гонконгу, яка загубила свій паспорт і гаманець, повідомляє тайське видання Thaiger. Вона позичила у нього гроші, щоб заплатити за готель, і у них швидко зав’язалися інтимні стосунки після обміну контактними даними.

Чоловік зустрічався з нею декілька разів і позичав їй гроші на страховку та медичні витрати, але вона так і не повернула їх. Потім Емі обманом змусила його купити для неї золото, яке вона обміняла на готівку, перш ніж зникнути.

4 серпня в Бангкоку була заарештована 49-річна тайська транс-жінка, справжнє ім’я якої Утай Нантахан. Поліція з’ясувала, що вона видавала себе за туристку з Тайваню або Гонконгу в Таїланді, брехала і маніпулювала чоловіками, щоб спричинити у них симпатію.

Вона стверджувала, що загубила гаманець і їй потрібні гроші, щоб відновити паспорт, або вдавала, що захворіла на Covid-19, щоб отримати гроші на лікування. Вона також заманювала жертв вкладати гроші у фейковий бізнес, а потім заявляла, що проєкти провалилися, і привласнювала їхні інвестиційні кошти.

Поліція встановила, що всі жертви Емі були громадянами Японії.

Вона стверджувала, що хлопець-японець покинув її багато років тому, і що біль і страждання змусили її стати злочинницею.

“Коли я навчалася в коледжі, мій хлопець-японець покинув мене під час подорожі і залишив мене оплачувати всі рахунки. У мене було розбите серце”, – розповіла вона. “Інший японець, з яким я зустрічалася раніше, також виманив у мене гроші, тому я дуже ненавиджу японців і хотіла помститися японським чоловікам”.

Чи є мотивація її злочинів справжньою, залишається незрозумілим.

За даними поліції, від 2011 до 2024 року Емі ошукала 73 японських чоловіків на суму 26 мільйонів бат. У Таїланді людям, засудженим за шахрайство, загрожує до трьох років ув’язнення і максимальний штраф у розмірі 60 000 бат (1 800 доларів США). // ТСН