Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнено «за власним бажанням»

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив Дмитра Вербицького з посади заступника генпрокурора України, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, Костін 1 липня підписав наказ про звільнення з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького за власним бажанням.

Нагадаємо, журналісти «Схем» у травні опублікували розслідування, згідно з яким Вербицький проживає у таунхаусі, розташованому у столичному котеджному містечку «Коник». При цьому будинок придбав його племінник за понад два мільйони гривень — у шість разів дешевше ринкової вартості у бізнесмена Віктора Павільча з Одещини. Там Дмитро Вербицький раніше працював заступником прокурора області. Він був присутнім на підписанні договору купівлі-продажу, що пізніше пояснив проханням сина власника будинку «перевірити правильність оформлення документів», а «прокурорські повноваження» його ніхто не просив застосовувати.

Національне антикорупційне бюро України згодом повідомило, що відкрило кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.

Історія викликала обурення і в парламенті – генерального прокурора Андрія Костіна викликали з поясненнями до Верховної Ради, але він так і не з’явився.

Наприкінці червня в ОГП повідомили, що Костін відсторонив Вербицького від виконання обов’язків та переклав його повноваження на інших заступників. // Дзеркало тижня