«Школьная» резня в Павлограде: обнаглевший убийца спустя три года просит обжаловать пожизненный срок

Три года назад в Павлограде школьник пришел домой к соседям и убил мужчину, ребенка и ранил беременную женщину. Спустя год парень был приговорен к пожизненному заключению, однако молодой человек решил обжаловать приговор.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Офис генпрокурора.

Напомним, в 2018 году парень, который учился в 11 классе расправился с соседями. На тот момент еще школьник убил соседа, его ребенка и ранил беременную женщину. После убийства он скрылся с места. Полиция задержала преступника, когда он обратился с травмой, которую получил выбивая окна в доме свои жертв. Тогда парень был приговорен к пожизненному заключению.

Недавно молодой человек решил попробовать обжаловать вынесенный приговор, однако Кассационный уголовный суд подтвердил законность приговора.