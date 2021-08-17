Трое жителей Николаевщины похитили и избили 17-летнего парня

Ночью в субботу, 14 августа, в Николаевской области трое жителей выследили 17-летнего потерпевшего, схватили и силой посадили в багажник автомобиля ВАЗ-2106. Нападавшие увезли его за пределы населенного пункта, где избили парня. Предварительно известно, что конфликт между ними произошел из-за личных неприязненных отношений на почве употребления алкогольных напитков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Избитый несовершеннолетний житель села Березнеговатое обратился за помощью в больницу, где при осмотре на теле парня были обнаружены телесные повреждения. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались жители соседнего населенного пункта: 21-летний, 22-летний и 23-летний подозреваемые.

17 августа следователи отделения полиции №2 Баштанского районного отдела по согласованию с прокуратурой сообщили всем трем фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается. // Преступности.НЕТ