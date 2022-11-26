Трьох поліцейських судитимуть за створення фіктивного кооперативу для заволодіння землями на 4,6 млн. у Харкові

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Харківській області, начальника відділення та працівника цього підрозділу, які незаконно заволоділи земельними ділянками у м. Харкові.

Встановлено, що правоохоронці, зловживаючи службовим становищем, створили неприбуткову громадську організацію під виглядом житлово-будівельного кооперативу. При цьому насправді метою створення фіктивного ЖБК було незаконне заволодіння належними територіальній громаді м. Харкова земельними ділянками площею 1,38 га, які начебто мали бути виділені для покращення житлових умов учасників кооперативу. При цьому обвинувачені внесли до низки документів завідомо недостовірні відомості.

Сума завданої територіальній громаді майнової шкоди складає 4,6 млн грн.

Всім трьом правоохоронцям інкримінують вчинення шахрайства, підроблення документів та службове підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та КК України).

Досудове розслідування здійснювалось Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора