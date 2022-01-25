Трьох жителів Тернопільщини судитимуть за спроби підкупу поліцейських

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох жителів області, котрі намагалися уникнути відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані.

У ході досудового розслідування було встановлено, що фігуранти пропонували або ж надавали неправомірну вигоду співробітникам поліції за непритягнення їх до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Три таких факти були зареєстровані у місті Тернопіль упродовж вересня-листопада минулого року.

15 вересня під час несення служби поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць обласного центру. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що водій, який спричинив ДТП, перебував у нетверезому стані, що підтвердило освідування. Аби на нього не складали адмінпроткол, чоловік почав пропонувати поліцейським хабар. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за такий вчинок. Проте водія це не зупинило, він і надалі намагався домовитися з інспекторами, пропонуючи від 150 до 250 американських доларів, аби вони його відпустили. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події поліцейські.

Вирішити питання непритягнення їх до адмінвідповідальності за їзду напідпитку намагалися ще двоє жителів області. Триста доларів неправомірної вигоди пропонував працівникам поліції 30-річний житель Тернопільського району, а 32-річний мешканець обласного центру підкинув у службову автівку 5 000 гривень. Обидва факти було задокументовано.

Щодо водіїв-порушників слідчі розпочали кримінальні провадження. Їм оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області