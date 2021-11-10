Трьом молодикам повідомлено про підозру за вчинення хуліганських дій відносно 76-річної бабусі

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом молодикам за фактом грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом відносно потерпілої.

Інцидент стався у квартирі одного із будинків по вулиці Героїв Дніпра, що на столичній Оболоні. Двоє хлопців під час гостювання у свого друга вирішили зняти відео знущання над 76-річною бабусею, яка є лежачою хворою протягом 5 років, та останні 3 роки не розмовляє. Один із молодиків взяв предмет, схожий на пістолет, та направив на потерпілу, натиснувши на спусковий гачок. У цей час інший зловмисник знімав вказані дії на телефон. У подальшому відео знущання над безпорадною бабусею молодики розмістили у соцмережі на сторінку одного із фігурантів.

Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео злочинних дій та розпочали кримінальне провадження. Невдовзі були встановлені учасники протиправних дій. Підозрювані — місцеві мешканці 2001, 2002, 2003 років народження. За скоєне їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура