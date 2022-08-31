Ошукала громадян більше ніж на ₴4 мільйона: поліція Київщини повідомила про підозру зловмисниці

З березня 28-річна жінка організувала шахрайську схему з продажу дизельного палива та бензину, а саме здійснювала закупівлю в постачальника у великих об’ємах. Згодом зловмисниця поступово перестала надавати товар замовникам, отримавши оплату за паливно-мастильні матеріали.

«Клієнти спокушалися на занижену ціну товару, замовляли пальне тоннами, платили кошти, та зрештою лишались ні з чим, адже зловмисниця тільки “годувала” обіцянками як замовників, так і постачальників»,- зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Таким чином місцева жительки села Новосілки Вишгородського району ошукала більше 80 людей на суму понад 4 млн. гривень.

За фактом шахрайства слідчі Вишгородського РУП спільно із колегами Броварського РУП за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозри у 83-х епізодах за ч.1,2,3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Поліція перевіряє зловмисницю на причетність до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території Київської області та інших областей України.

Відділ комунікації поліції Київської області