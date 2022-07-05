Трьом одеситам оголосили підозру в хуліганстві зі стріляниною

За скоєне правопорушникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Усі інциденти сталися минулих вихідних в різних районах міста.

41-річний житель Приморського району посмакував вдома з подругою алкоголем, а тоді вирішив продемонструвати їй мужність та силу і прямо з вікна квартири почав стріляти з травматичного пістолета та мисливської рушниці. На щастя, ніхто не постраждав. Про те, що сталося, в поліцію сповістили сусіди одесита, і його одразу затримали.

45-річний житель Київського району після вживання спиртних напоїв із власного балкона здійснив кілька десятків пострілів з пневматичної гвинтівки. Правопорушник поцілив спочатку в приміщення охорони житлового комплексу, а потім травмував руку охоронцю. Правоохоронці затримали правопорушника за місцем мешкання.

23-річний житель Суворовського району теж після вживання оковитої по дорозі додому від друзів вирішив виплеснути емоції і на зупинці громадського транспорту вистрелив зі стартового пістолета в повітря. Зловмисника поліцейські затримали на гарячому, а згодом з’ясували, що він до того ж викрав у товариша мобільний телефон.

Правоохоронці вилучили з місць вчинення злочинів речові докази: зброю, набої до неї та гільзи. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили фігурантам підозру в хуліганстві за ч.ч.1 та 4 ст.296 Кримінального кодексу України, а молодшому з них в крадіжці за ч.4 ст.185 цього ж Кодексу. До обрання запобіжного заходу затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Одеське районне управління поліції № 1