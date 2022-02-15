Трьом посадовцям повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів

Гроші призначалися для ремонтних робіт мосту на автодорозі державного значення на Тернопільщині. Колишньому першому заступнику керівника Служби автомобільних доріг в області та керівникам двох товариств-підрядників загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту стратегічних розслідувань викрили колишнього першого заступника керівника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області та двох керівників товариств-підрядників, які за попередньою змовою організували схему розтрати бюджетних коштів. Гроші були виділені на ремонт мосту в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що фігуранти під час проведення робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення здійснювали підробку службової документації. Зокрема до актів вносилися неправдиві відомості щодо об’ємів виконаних робіт.

У ході проведення будівельно-технічної експертизи встановлено, що підрядники взагалі не проводили робіт із розбирання бетонної кладки опор мосту і труб. Проте Служба автомобільних доріг в повному обсязі оплатила роботи та внесла відомості про виконання до звітної документації. Таким чином фігуранти привласнили 280 тисяч гривень.

Сьогодні, 15 лютого, слідчі Головного слідчого управління повідомили про підозру трьом фігурантам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, а також проведено обшуки за місцями мешкання останніх. Їм загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)