Трьом жителям Львівщини оголошено підозру в Інтернет-торгівлі фальсифікатом

Зловмисники налагодили виробництво фальсифікованої побутової хімії, яку продавали в Інтернеті, видаючи за оригінальну. В результаті правовласники зазнали понад 1,5 мільйона гривень збитків.

Правопорушення викрили співробітники кіберполіції Львівщини спільно зі слідчими обласної поліції у квітні цього року.

Фігуранти у цехах і складських приміщеннях незаконно виготовляли пральний порошок, шампуні та засоби для миття посуду. Продукцію фасували в тару з назвами відомих світових виробників і під виглядом оригінальної продукції продавали на сайтах оголошень і через реалізаторів-гуртовиків. Таким чином чоловіки завдали правовласникам понад 1,5 мільйони гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, на території Львівської, Рівненської та Волинської областей.

Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України