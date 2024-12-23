Троє малолітніх дітей загинули від отруєння невідомою речовиною в Одеському районі

Про трагічну подію правоохоронцям повідомили сьогодні медики.

Попередньо встановлено, що двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній 7-мирічний брат за місцем мешкання, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.

30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок», ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей.

Відділ комунікації поліції Одещини