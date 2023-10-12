Троє шахраїв створювали фейкові акаунти у Telegram та просили гроші в борг

Прокурори Слобожанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені – троє мешканців м. Верхівцеве, налагодили схему збагачення шахрайським шляхом.

У месенджері Telegram вони створювали копії акаунтів реальних користувачів. Після чого зверталися до їхніх знайомих і родичів з проханням надати гроші у борг.

Потерпілі переводили кошти на підконтрольні шахраям банківські рахунки, які були оформлені на підставних осіб.

У такий спосіб обвинувачені ошукали 24 громадянина України.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їх проживання вилучено банківські картки, телефони, сім-картки та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП області, оперативний супровід – співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури