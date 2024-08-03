Троє загиблих та вісім поранених, зокрема двоє дітей – на Донеччині задокументовано злочини рашистів проти цивільного населення

Протягом доби окупанти обстріляли фронтовий регіон 2 757 разів.

Під удар потрапили 15 населених пунктів: міста Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, Українськ, селища Курахівка, Новоекономічне, Райгородок, села Берестки, Зоря, Зоряне, Катеринівка, Миколаївка, Миролюбівка, Романівка.

Пошкоджено 90 цивільних об’єктів – 62 житлових будинки, підприємства, заклади освіти, магазини, кафе, нежитлові приміщення, автобус та 11 автомобілів, критичну інфраструктуру.

По Новогродівці росіяни вдарили авіабомбою «ФАБ-500» та РСЗВ «Ураган» – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили 10 багатоквартирних і вісім приватних будинків, два навчальних заклади, автобус.

У Катеринівці внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє мирних жителів, пошкоджено приватну оселю.

На Мирноград ворог скинув дві «ФАБ-250» з модулем УМПК, травмовано трьох людей, зокрема двох дітей – дівчинка 7 років та хлопчик 9 років. Руйнувань зазнали 23 приватних будинки, автомобіль, критична інфраструктура.

Дві бомби «УМПБ Д-30 СН» війська рф спрямували на Новоекономічне – є поранений, пошкоджено промислове підприємство.

Одну людину поранено в Торецьку та одну – в Романівці.

Райгородок окупанти накрили з РСЗВ «Смерч» – пошкоджено 6 приватних осель і 6 авто, два магазини, кафе, господарські споруди.

Крім того, сьогодні близько 2:00 росія атакувала Покровськ і Мирноград, випустивши по них 11 ракет. По Покровську влучили 7 ракет із ЗРК «С-300», попередньо – без постраждалих. Мирноград зазнав чотирьох ракетних ударів – поранено цивільну особу. Станом на 9:00 поліцейські зафіксували 52 руйнування – 40 житлових будинків, три заклади освіти, поліклініка, амбулаторія, торговий центр, магазин, промисловий об’єкт, офісні приміщення.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 3 323 людини, з них 137 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 185 677 осіб, серед них 21 635 – діти, 7 224 – люди з інвалідністю.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години та не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Попереджаємо про шахрайські схеми під час війни, зокрема пов’язані з орендою житла, пошуком рідних тощо. Дотримуйтесь простих правил, щоб убезпечити себе від аферистів.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Відділ комунікації поліції Донецької області