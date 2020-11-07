Троє жителів Тернопільщини віддали шахраям чималу суму

Тернополяни продовжують віддавати свої гроші аферистам. Лише за останню добу троє людей повірили незнайомцям та в результаті залишилися без покупок та грошей.

Про це розповіли в прес-службі поліції у Тернопільській області. Повідомляє «Ternopil24».

24-літній тернополянин хотів купити запчастини до автомобіля. Чоловік перерахував 2800 гривень на рахунок продавця, після чого він зник.

Плачевно завершилася і купівля куртки для 31-річної тернополянки. Жінка знайшла в інтернеті оголошення та перерахувала 1000 гривень за зимову куртку. Однак, після цього оголошення зникло і одягу тернополянка так і не дочекалася.

Натомість жителька Чортківщини розмістила оголошення про продаж хутряного полу шубка. Через деякий час до жінки зателефонував нібито покупець і попросив реквізити для перерахування грошей. Одразу ж після цього пролунав дзвінок з банку, жительку Чортківського району попросили назвати код, який прийшов їй в смс-повідомленні. В результаті з картки жінки зникло 5 тисяч гривень.