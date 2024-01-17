ДБР провело обшуки у Львівському військкоматі
Обшуки у Львівському ТЦК та СП відбулися в межах кримінального провадження за ознаками перевищення службових повноважень працівників
Державне бюро розслідувань провело обшуки у Львівському ТЦК та СП. Дозвіл на слідчі дії надав 8 січня Личаківський райсуд Львова в межах кримінального провадження за ознаками перевищення військовою особою службових повноважень. Про це повідомили представники спецпрокуратури у сфері оборони, повідомляє Zaxid.net
За словами речниці прокуратури, за результатами проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та їх аналізу буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Розслідування триває.
Згідно з документом, обшуки проводять слідчі Бюро економічної безпеки. В ухвалі йдеться про дозвіл на вилучення листування, яке може бути використано як доказ у провадженні, між обласним ТЦК та СП ТОВ «Барком» та ТОВ «Родинна ковбаска» щодо призупинення оформлення призову працівників зазначених підприємств. Відтак мовиться і про вилучення усіх електронних носіїв, де вказане листування проводилось.
У жовтні 2023 року призначили нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Артура Ніязова. // ГлавкомTweet