ДБР провело обшуки у Львівському військкоматі

Обшуки у Львівському ТЦК та СП відбулися в межах кримінального провадження за ознаками перевищення службових повноважень працівників

Державне бюро розслідувань провело обшуки у Львівському ТЦК та СП. Дозвіл на слідчі дії надав 8 січня Личаківський райсуд Львова в межах кримінального провадження за ознаками перевищення військовою особою службових повноважень. Про це повідомили представники спецпрокуратури у сфері оборони, повідомляє Zaxid.net

«Вилучено документи, надається правова оцінка діям керівництва ОТЦК під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру нікому не оголошено. За результатами проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та їх аналізу буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Розслідування триває», – повідомили у спецпрокуратурі.

За словами речниці прокуратури, за результатами проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та їх аналізу буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Розслідування триває.

Раніше ухвалу про дозвіл на проведення обшуків від Личаківського суду Львова оприлюднив у Facebook голова правління ГО «Будуймо Україну разом» Ігор Фінканін.

Згідно з документом, обшуки проводять слідчі Бюро економічної безпеки. В ухвалі йдеться про дозвіл на вилучення листування, яке може бути використано як доказ у провадженні, між обласним ТЦК та СП ТОВ «Барком» та ТОВ «Родинна ковбаска» щодо призупинення оформлення призову працівників зазначених підприємств. Відтак мовиться і про вилучення усіх електронних носіїв, де вказане листування проводилось.

У жовтні 2023 року призначили нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Артура Ніязова. // Главком