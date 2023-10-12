Троє жителів Вінниччини підробляли медичні документи та переправляли за кордон ухилянтів

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. ч. 1, 2 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб); ч. 5 ст. 27, ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України (пособництво в підроблені офіційного документа) та ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).

Слідством установлено, що двоє обвинувачених – житель міста Хмільник за попередньою змовою з вінничанкою, будучи обізнаними про порядок виїзду осіб, що підлягають мобілізації за межі території України, під час дії воєнного стану, у період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року, своїми порадами, вказівками та наданням засобів сприяли іншому обвинуваченому у підробці офіційних медичних документів. У них зазначалась недостовірна інформація про перебування військовозобов’язаних громадян України на лікуванні у психіатричних закладах різних міст України, у тому числі, які наразі є тимчасово окупованими.

Підроблені документи стали підставою для визнання 16 громадян України призовного віку непридатними для військової служби за результатом проходження ними військово-лікарської комісії, 7 із них сприяли у незаконному переправленні через державний кордон нашої держави.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – СБУ у Вінницькій області.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти семи та до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури