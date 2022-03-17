Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про фейк щодо швидкого усиновлення дітей-сиріт

У соцмережах поширюється матеріали із закликом «швидко всиновити» дітей-сиріт.

В Україні поширюється фейк про швидке усиновлення дітей-сиріт. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У Центрі зазначили, що у соцмережах поширюється фото та відео врятованих сиріт. Ці матеріали супроводжуються закликом «швидко всиновити» та про готовність влади України передавати дітей-сиріт у «добрі руки».

“Застерігаємо: це – фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, у кращому разі – жертву шахраїв, у гіршому – порушниками українського законодавства. Адже торгівля, передання або одержання дитини підпадають під дію ст.146 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років!”, – йдеться у повідомленні.

Зараз в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат, наголосили у ЦПД.

“Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше 7 документів і проходження спецнавчання”, – додали у центрі.

Нагадаємо, Уряд спростив правила перетинання державного кордону під час війни для дітей-сиріт, дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням і не досягли 18-річного віку. // LB.ua