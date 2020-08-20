Житель Первомайска забил до смерти сожительницу

Около 20:30 18 августа в Первомайский отдел полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что в реанимационное отделение медучреждения в состоянии комы и многочисленными телесными повреждениями доставлена ​​34-летняя жительница района.

Как сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области, во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что накануне женщина со своим 33-летним сожителем у себя дома, в с. Чаусово-2, употребляли алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине телесные повреждения. Мужчина вызвал скорую помощь. Медики несколько часов боролись за жизнь женщины, но спасти ей жизнь так и не удалось.

Преступника полицейские доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате травмы головы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

По процессуальной поддержки прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются. // inshe.tv