Цінні кадри? Трамп «з повагою» помилував пару банківських шахраїв та податкових злочинців

Президент США Дональд Трамп помилував Тодда та Джулі Кріслі – подружжя з реаліті-шоу – яких у 2022 році засудили до тривалих ув’язнень за фінансові злочини та шахрайство.

Джерело: CNN.

Пару звинуватили у змові з метою викрасти у банків понад 30 млн доларів та у кількох податкових злочинах, зокрема намаганні надурити Податкову службу.

27 травня радниця американського президента Марго Мартін опублікувала на платформі X відео, на якому Трамп телефонує доньці засуджених Саванні Кріслі та говорить їй про план помилувати її батьків.

“Це жахливо. Але це прекрасно, тому що ваші батьки будуть вільні і чисті, і, сподіваюсь, ми зможемо зробити це до завтра. Я їх не знаю, але передайте їм нашу повагу”, – сказав Трамп.

Поруч з ним на відео помітно Еліс Джонсон, яку Трамп помилував під час свого першого президентства і яка тепер виконує обов’язки “цариці помилувань”.

Речник Білого дому Гаррісон Філдс, коментуючи рішення Трампа, заявив, що американський лідер “завжди радий дати достойним американцям другий шанс”, а насамперед тим, яких “несправедливо та занадто переслідували несправедливою системою правосуддя”.

Торік у липні Саванна Кріслі виступала на Республіканському національному з’їзді у штаті Вісконсин. Вона також допомагала передвиборчій кампанії Трампа у межах “Жіночого туру команди Трампа”. Нещодавно вона з’явилась у програмі Лари Трамп на Fox News, аби обговорити важкий стан своїх батьків

Подружжя Кріслі відоме своїм реаліті-шоу “Chrisley Knows Best”. Їх визнали винними у червні 2022 року, але вони обоє наполягають на своїй невинуватості та оскаржують вироки. // Букви