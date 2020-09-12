«ЦКС» попереджає: шахраї розсилають фейкову інформацію про знижки на електроенергію

«Центру комунального сервісу» (ЦКС) стало відомо про розповсюдження фейкової інформації, шляхом е-mail розсилки. Листи надходять з адреси, домен якої схожий на урядову електронну пошту.

Такі листи містять інформацію про нібито «впроваджене в IV кварталі 2020 року зменшення тарифу на електроенергію по всій території країни до закінчення карантинного періоду», для перегляду якої необхідно «здійснити вхід» в особистий кабінет за посиланням, що не належить ЦКС. Ініціатори розсилки незаконно використали логотип та загальну візуальну стилістику особистого кабінету ЦКС.



«Центр комунального сервісу» закликає бути пильними, адже єдине посилання, за яким можна зареєструватися та користуватися особистим кабінетом ЦКС — https://cks.com.ua/cabinet. (Зокрема, під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті ЦКС, для забезпечення надійності збереження даних необхідно вводити індивідуальний ключ авторизації). Усі ж розсилки від «Центру комунального сервісу» мають формат «….@сks.com.ua», «….@сks.kiev.ua».

Наразі «Центр комунального сервісу» з’ясовує ситуацію та повідомляє про намір звернутися до відповідних органів із запитом про встановлення організаторів фейкової розсилки.

«Центру комунального сервісу»