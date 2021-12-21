«Ты живой не уйдешь»: в Одессе участники ДТП напали на съемочную группу (видео)

Производство открыто по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В Одессе полиция начала расследование по факту нападения на съемочную группу местного «7 канала». Участники ДТП пытались сорвать работу журналистов и угрожали им физической расправой.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратились представители одного из местных телеканалов.

Они заявили, что во время записи сюжета о ДТП на проспекте Шевченко, двое участников аварии, женщина с мужчиной, противодействуя съемке, начали толкать оператора, отводя объектив камеры от места происшествия. Также журналистам угрожали физической расправой.

«Ты живой отсюда не уйдешь», — кричал мужчина, которого женщина-водитель называла «сынком».

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно УНИАН, нападение произошло на съемочную группу «7-го канала». Представители телеканала сообщили, что инцидент произошел 19 декабря на проспекте Шевченко, где женщина на иномарке врезалась в ограждение возле Дворца спорта. От удара повреждения получили машина и забор. // УНИАН