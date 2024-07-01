Тищенко майже рік ходив із перевірками від неіснуючої ТСК «Нацресурс», – Рух ЧЕСНО

Нардеп регулярно повідомляв про “викриття колцентрів і ботоферм” в різних містах України.

Народний депутат Микола Тищенко повідомляв про перевірки різних установ в рамках роботи тимчасових слідчих комісій із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення ТСК “Нацресурс”, яка, згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

Однак, на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Однак, і після цього Тищенко продовжував їздити “з перевірками” до різних установ, про що активно інформував у своїх соцмережах.

Члени ТСК, пред’явивши посвідчення нардепа і за дорученням комісії можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії, наголошує рух ЧЕСНО.

У липні минулого року нардеп повідомляв, що разом із Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК “Нацресурс”.

Протягом року нардеп регулярно повідомляв про “викриття колцентрів і ботоферм” в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Більше того, він повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Зазначимо, що в нинішньому скликанні Ради склалася безпрецедентна ситуація, коли деякі нардепи зловживають повноваженнями ТСК і навіть перебирають на себе функції слідчих. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua “«Караван лає, ТСК йде». Навіщо нардепи створюють слідчі комісії та що з ними не так”.

24 червня на сайті Верховної Ради створили петицію про позбавлення повноважень народного депутата Миколи Тищенка. За добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Остання справа Миколи Тищенка