У 2004 році пʼяний мерзотник побив та зґвалтував 13-річну дівчину, нарешті його спіймали

Працівники поліції Харкова розшукали зловмисника, який понад 20 років переховувався від правосуддя за вчинення особливо тяжкого злочину

У 2004 році у стані алкогольного сп’яніння чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчину. Після скоєного він залишив місце проживання та протягом 21 року переховувався від органів досудового розслідування, постійно змінюючи місце перебування, зокрема, перебуваючи й на території російської федерації.

Працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області виявили 50-річного зловмисника у Харкові та доставили до суду згідно з ухвалою.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури нападнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Харківської області