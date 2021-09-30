У банкоматах почали виявляти фальшиві гривні

В українських банкоматах стало більше фальшивих гривень, які зроблені настільки якісно, що їх складно відрізнити від справжніх, повідомив експерт з безпеки.

За його словами, у соцмережах фальшивомонетники стали пропонувати несправжні купюри, які не може розпізнати навіть термінал. Так, за 750 грн можна придбати 3000 фальшивих гривень. Експерт додав, що здебільшого такі купюри збувають в невеликих магазинах і для погашення боргів.

«Ці банкноти спеціально заточені під певні термінали. Тобто людина купує, наприклад, за 5000 гривень 20000 фальшивих, і погашає свій кредит через термінал», — пояснив експерт.

Банківські експерти рекомендують ошуканим людям звертатися до фінансової установи, якій належить банкомат. Банк зобов’язаний провести розслідування, перевірити всі інші банкноти, провести разінкассацію. Відзначимо, що за використання фальшивих грошей людині загрожує до 7 років в’язниці.

«Якщо буде встановлено факт наявності там даних сумнівних банкнот, то банк піде назустріч клієнту», — зазначила начальник управління грошового обігу і контролю касових операцій банківської установи.

Нагадаємо, у Національному банку України розповіли, як відрізнити справжні гроші від фальшивих.

Також ми писали про те, від початку 2021 року сумарний обсяг готівки, який знаходиться в українців збільшився на 6,5%, повідомив глава Національного банку України. За його словами, загалом у населення на руках 594 млрд готівки. З них 4 млрд — монети. // Перший Діловий